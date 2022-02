Intercommunalités de France et Régions de France appellent le Premier ministre à une réelle territorialisation du plan

Communiqué

Après le premier comité de pilotage du plan France 2030 le 1er février, Carole Delga, présidente de Régions de France, et Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, ont écrit au Premier ministre afin de lui faire part de la volonté des deux associations d’élus d’être associées à la gouvernance effective du plan.

Ils rappellent dans ce courrier commun les recommandations déjà formulées par les représentants des régions et intercommunalités, compétentes en matière de développement économique. Ils souhaitent attirer l’attention du Premier ministre sur les enseignements de la mise en œuvre du plan « France Relance » dont « la territorialisation a pu achopper sur le recours massif à des appels à projets descendants et centralisés, peu compatibles avec la prise en compte des spécificités et des forces de nos territoires ».

Carole Delga et Sébastien Martin appellent à une véritable territorialisation du plan afin de « faire coïncider notre politique industrielle avec les besoins concrets de nos entreprises et de nos territoires », en s’inspirant du succès démontré des « Accords de Relance État-Région » et du programme Territoires d’industrie, « dispositif qui a montré la capacité des binômes industriels-élus à faire émerger des projets locaux ».

Régions et Intercommunalités de France sont convaincues que la clef du succès de France 2030 résidera dans une démarche collective, associant toutes les parties prenantes. Les collectivités locales sont en ce sens les plus à même d’identifier les besoins des entreprises sur leurs territoires, et de faire émerger de futurs champions industriels au service de l’indispensable réindustrialisation du pays.