Retour sur la Rencontre interclubs de Boxe Éducative Assaut au Gymnase du Stade Garibaldi

Organisée par le Ring Olympique Chalonnais ce samedi 12 février, cette compétition officielle a réuni des jeunes, filles et garçons de poussins à juniors, issus de neuf clubs de la région. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 12 février, Saïd Fergani, président du Ring Olympique Chalonnais, avait fort à faire.

En effet, le club de boxe anglais de Chalon-sur-Saône organisait un challenge régional au Gymnase du Stade Garibaldi, de 10 heures à 19 heures.

Issus de 9 clubs de Bourgogne Franche-Comté, 66 jeunes de 6 ans (poussins) à 17 ans (juniors) se sont affrontés en boxe anglaise éducative assaut sur les deux rings mobiles installés pour l'occasion, dont un prêté par le Boxing Club Beaunois, ce qui fera 30 assauts pour la journée.

Voici la liste des clubs participants : le Ring Montcellien (Montceau-les-Mines), le Boxing Club Beaunois (Beaune), Ring Athlétique Lédonien (Lons-le-Saunier), Nevers, le Ring Sénonais (Sens), le Boxing Club Pontissalien (Pontarlier), les Boxeurs Esbarrois (Esbarres), Besançon et, bien entendu, le Ring Olympique Chalonnais (ROC).

Les combats se déroulent en 3 rounds de durée variable selon l'âge (1 minute pour les poussins). Comme il s'agit de boxe éducative assaut, les boxeuses et les boxeurs sont protégés par un casque et les coups ne sont pas appuyés, ce ne sont que des coups touchés.

Les compétiteurs devaient s'imposer par leurs qualités techniques et tactiques, mais en aucun cas par la puissance des coups portés.

La vitesse d'éxécution n'est en rien modifiée, mais elle doit s'accompagner d'une maîtrise totale de l'impact sous peine d'être sanctionné.

«Pour toute cette jeunesse qui pratique cette boxe éducative, c'est un vrai moment de stress, de plaisir, d’émotion et de fierté, qu'ils gagnent ou perdent», nous explique le président du ROC.

Comme pour les boxeurs amateurs, tout y est: la pesée de contrôle de 10 heures à 11 heures, sous la supervision d'Ahmed Attar, délégué du Comité régional, la présensation aux représentants régionaux de la Fédération de Boxe des licences, des combats avec l'un des quatre arbitres présents sur le ring, des juges (Francis Jardon, Miloud Bouazzaoui, Zaccharia Chefra et Alexandre Trupiano), des médailles et des coupes attribuées par l'OMS, la mairie, le Grand Chalon et Sport 2000.

À noter que deux autres délégués étaient présents, Jean-François Thoridenet et Gérard Chabert (chrono). La mairie était représentée par Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs.

Du côté du ROC, 9 boxeurs ont été sélectionnés, avec 5 victoires, 1 nul et 4 défaites.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati