Le Lions Chalon Saocouna soutient financièrement le réseau VIF

Le lions-club Chalon Saocouna se réunit deux fois par mois le jeudi à l’hôtel Saint-Régis. Lors de la dernière réunion bimensuelle, Bénédicte Vesval, présidente du club service chalonnais, a remis un chèque de 700 € à Audrey Lamoureux, responsable du réseau VIF (Violences IntraFamiliales) de Chalon, en présence notamment de Gilles Platret, maire de Chalon, et de Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire. Dans l’assistance on reconnaissait également Pascal Boulling, conseiller communautaire délégué au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Hervé Dumaine, premier adjoint au maire en charge de la sécurité, Jean-Michel Morandière, adjoint, Véronique Avon, Dominique Rougeron, Laurence Friez, Monique Brédoire, conseillères municipales, et Serge Rosinoff, conseiller municipal.

Une vente de roses

«Un grand moment » aux dires de Bénédicte Vesval puis de Gilles Platret. Heureux épilogue d’une vente de roses le 27 novembre dernier dans la galerie marchande de l’hypermarché Carrefour Chalon Sud, en partenariat avec le magasin de fleurs « Les Jardins de Nathalie », bien connu rue de la Citadelle et dans notre ville.

Un service public pas comme les autres

Invité à prendre la parole, Gilles Platret a dans un premier temps souligné que le réseau VIF de Chalon, créé fin 2016, n’était pas un service public comme les autres, parce qu’il traitait essentiellement l’humain. « Une partie de la population est enfermée dans la souffrance, dans la violence et l’enfermement psychologique est quelque chose de terrible » a fait remarquer le maire. « L’enjeu pour nous était de remédier à cet enfermement. Parce que les chiffres montaient alors dangereusement, nous avons souhaité pouvoir agir en rassemblant les différents partenaires et nous avons voulu organiser un hébergement d’urgence. Il existe actuellement deux logements d’urgence. » a signalé Gilles Platret, lequel a précisé que même si le dispositif couvrait principalement toute la première couronne, tous les appels étaient pris d’où qu’ils viennent. A ce sujet, notons que toutes les victimes de violences intrafamiliales peuvent téléphoner au numéro suivant : 0800 800 071. L’appel est gratuit.

883 victimes directes depuis 2016

Le maire a profité de l’occasion qui lui était donnée pour faire un bilan du réseau VIF de Chalon, en donnant quelques chiffres significatifs. Depuis son lancement en novembre 2016, ce sont 883 victimes directes, dont 17 depuis le 1er janvier 2022, avec 1 256 enfants impliqués. Ce sont 731 violences psychologiques et 699 violences physiques. Ce sont 72% de taux d’occupation des deux logements et 80 % des cas ont déclenché un dépôt de plainte. Ce sont plus de trente partenaires et un quart des victimes a été identifié grâce au dispositif. Gilles Platret s’est aussi félicité que le réseau VIF de Chalon ait été cité en exemple sur le plan national dans la lutte contre les violences intrafamiliales, dont 96% des victimes sont des femmes.

Après avoir attiré l’attention sur ce que pouvait être le mécanisme de souffrance quand on est sous emprise, Marie Mercier a donné une version bien à elle du féminicide. On parle « du meurtre d’une femme ». Dans le cas des violences intrafamiliales on devrait parler « du meurtre de sa femme ». Et pour la parlementaire le « sa » a toute son importance...

Gabriel-Henri THEULOT