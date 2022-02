Une trentaine d'habitants évacuée à Lux suite à un incendie

Plus de peur que de mal mais l'appartement situé au dernier étage de l'immeuble de la rue Malatray a été ravagé par le sinistre.

Il était guère plus de 16h quand le sinistre a été signalé, mobilisant un important dispositif de secours de plus de quarante sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules. Aussitôt, tous les occupants de l'immeuble ont été mis en sécurité dans une salle de communale, le temps de sécuriser les lieux. Aucun blessé n'est à signaler. Le feu a pris dans une chambre de cet appartement situé au dernier étage de l'immeuble.