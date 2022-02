La mairie de Saint Rémy a fait le ménage en se séparant du vieux matériel informatique.

Avec le temps, les années, on a tendance à conserver, à stocker du vieux matériel mais un jour il faut bien prendre la décision ultime de s’en séparer. S’en séparer oui mais pas n’importe comment, surtout lorsqu’il s’agit d’équipements informatiques et téléphoniques dont certains sont réparables ou démantelés, bon nombre de composants électroniques, métalliques, plastiques peuvent en partie être recyclés.

Pour cette première opération avec l’association Tremplin, les services techniques avaient regroupé 11 PC portables, 31 unités de bureau, 14 téléphones, des écrans et autres matériels devenus caducs. Florence Plissonnier maire de St Rémy était présente avec deux adjoints, la directrice générale des services et le directeur des services techniques pour le chargement dans le camion de la brigade du numérique de l’association Tremplin. Une liste exhaustive a été remise à Jean-Baptiste Bois directeur de Tremplin venu avec Alan Bourseul encadrant technique à la maison digitale (atelier de l’association).

Tremplin c’est avant tout une association d'insertion par l'activité économique, intervenant en milieu rural. Créée en 1997, Tremplin développe des activités d’accompagnement, auprès des demandeurs d’emploi ou de tout public. Elle dispose d’un agrément pour embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Elle leur offre actuellement 3 ateliers, un atelier couture, un atelier environnement et un atelier appelé Maison Digitale. 18 salariés, 5 personnes d’encadrement travaillent dans cette association.

La Maison Digitale possède deux domaines d'activités : la réparation de matériel informatique (ordinateur fixe et portable...), remplacement d'écrans de tablettes et smartphones, vente de pièces détachées reconditionnées (ordinateur, clavier, écran, souris) ainsi que leur maintenance (nettoyage et mise à jour). La deuxième activité proposée : initiation, cours numériques et accompagnement aux démarches en ligne pour les personnes qui le souhaitent.

Florence Plissonnier espère faire des émules parmi les autres communes dans ce type d’action.

