J’AI TESTÉ POUR VOUS – Le massage thaï traditionnel par Ismaël Munoz Cuervo

Amérique du Sud, Angleterre, Thaïlande, France : s’il ne fallait retenir que 4 points d’ancrage qui ont nourri la trajectoire professionnelle d’Ismaël Munoz Cuervo, ce serait ceux-là. Un parcours brillant d’ingénieur chimiste qui découvre le massage thaï traditionnel lors d’une mission professionnelle en Thaïlande.

Un parcours atypique

Pour connaitre le praticien, il est utile de revenir sur la personnalité d’Ismaël Munoz Cuervo, à travers son cheminement. Un esprit curieux d’une grande exigence.

Après un doctorat en biochimie végétale obtenu à l’Université Claude Bernard de Lyon, Ismaël Munoz Cuervo est embauché en Thaïlande, pour une mission qui durera une année. C’est là que, par curiosité, il reçoit son premier Nuad Boran (« massage ancien » en thaï) : « C’est très tonique et comme je ne connaissais pas, j’avais été surpris. » Mais le jeune scientifique est d’un naturel curieux : il lit la bonne littérature sur cette pratique ancestrale. Il ignorait alors qu’elle deviendrait son activité professionnelle.

Le parcours du jeune scientifique n’a pas été un long fleuve tranquille : « vous êtes surdiplômé, on a juste besoin d’un technicien » entendra-t-il souvent. Il cherche du travail à Londres, exerçant sans rechigner des emplois sous-qualifiés, jusqu’à ce moment où il décide sa reconversion professionnelle : il se formera en Nuad Boran, mais auprès de formateurs thaïlandais. Et c’est à Londres que se trouve cette école : la Benjawan School of Thai Massage (photo en fin d’article) où il apprend le massage thaïlandais traditionnel et le massage des pieds (réflexologie plantaire) thaï.

Et voilà comment Ismaël crée sa propre entreprise Thanaka Massage Thaï, installée à Virey-le-Grand.

Le Nuad Boran, c’est quoi ?

Le Nuad Boran ou massage thaïlandais traditionnel, est une pratique ancestrale basée sur plusieurs techniques : le malaxage, les pressions réalisées avec les mains, les doigts, les coudes et les genoux (acupressions) ainsi que les étirements et les mobilisations articulaires. Son objectif vise la santé préventive : il soulage les tensions musculaires, stimule la circulation sanguine, énergétique et lymphatique et, in fine, favorise la détente physique et mentale.

Comment se passe une séance ?

Il faut d’abord se détacher de l’image restreinte qu’on se fait du massage en général. Ici, pas d’huile, ni table de massage, ni effleurements sur la peau : le massage thaïlandais traditionnel est tonique « On l’appelle le yoga des fainéants » sourit Ismaël, sans doute parce que les étirements sont maintenus par traction avec la force du praticien.

Le massage thaïlandais traditionnel se reçoit habillé (tenue ample prêtée par le praticien) sur un matelas type futon au sol, en position assise ou allongée. Une séance dure entre 1 et 2 heures. Chaque muscle, chaque articulation sont sollicités, depuis les pieds jusqu'à la tête. C’est un massage puissant, exécuté avec un rythme lent et régulier. Comme dans la pratique du yoga, on peut être surpris par les torsions demandées au corps. Et davantage surpris encore par ce qu’il peut et que nous ne soupçonnions pas. C’est là que la confiance dans le praticien est nécessaire. Formé à bonne école, Ismaël connait parfaitement l’anatomie : muscles, tendons, articulations sont pour lui un parcours familier.

Qu’en est-il des petits maux du corps de chacun : cette épaule qui « coince », ces genoux douloureux… ? Chaque séance débute par un questionnaire complet, de 10 à 15 min. Une étape indispensable pour Ismaël, qui la répète aux séances suivantes. Le praticien vérifie avec vous qu’aucune contre-indication n’empêche le massage, et note sur un schéma du corps les zones à éviter ou requérant plus d’attention. Il est important de préciser que le massage thaïlandais traditionnel se reçoit à tout âge.

À l’issue du massage, Ismaël propose une boisson chaude au gingembre — précieux allié pour s’hydrater et éliminer les toxines — servie sur un plateau… thaï bien sûr !

Les bienfaits

Une heure et demie plus tard, je troque ma tenue thaïlandaise contre celle de mon quotidien. À chacun de mes mouvements, j’ai l’impression que le masseur a mis de l’huile dans mes rouages.

En réduisant les tensions musculaires, le massage calme également les tensions nerveuses : il amène au lâcher-prise. Il favorise conjointement la détente physique et mentale.

Les muscles gagnent en élasticité, donc en résistance, les ligaments et les tendons augmentent leur flexibilité. Le système immunitaire est renforcé par l’activation de la circulation sanguine et lymphatique.

Si le Nuad Boran peut soulager certaines douleurs chroniques dans les articulations — la liste de ses effets sur le corps est longue —, il doit être pensé, avant tout, comme une pratique de prévention : en cela il s’adresse à toute personne qui veut entretenir en profondeur son corps et maintenir sa forme physique et mentale.

