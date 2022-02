BAIES DE SOLEIL RECRUTE un(e) installateur (trice) qualifié(e) en menuiseries

Merci à tous !



Grâce à votre confiance, Baies de Soleil continue son développement et RECRUTE :

Un (e) installateur (trice) Qualifié (e)



Description du poste

Missions et responsabilités



Expérience requise dans nos métiers de préférence, ou candidat motivé, débrouillard, manuel et soigneux.



Idéalement, expérience demandée dans la pose de:

- Pergolas

- fenêtres pvc bois alu

- volets roulants

- portails

- automatismes

- stores



Lieu : basé à Chalon sur Saône et chantiers aux environs



Salaire base 35h et selon expérience



Avantages sociaux au sein de l'entreprise



Envoyer votre candidature : lettre de motivation + cv

À Baies de Soleil - 28 route de Lyon - 71100 SAINT RÉMY

Ou [email protected]

Secteur d'activité

Pose de menuiseries et fermetures du bâtiment

Expérience, formation et compétences souhaitées

Expérience et bagage technique requis

Présentation de l’entreprise

Clientèle de particuliers er travail soigné requis

Type d'emploi : Temps plein