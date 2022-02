Encore un effort pour aider le Chantier Sainte Thérèse

Les dernières semaines ont permis de finaliser les préparatifs du chantier avec, en particulier, les études relatives aux choix de l’agencement intérieur et des peintures. Une participation des paroissiens à ces choix ne sont pas anodins et sont un engagement plus plusieurs dizaines d’années.

Le chantier entre dans le vif du sujet. Les entreprises vont investir les lieux dès le 1er mars et jusqu’au 30 juin. L’église sera donc fermée au culte mais pas le Centre pastoral, pour lequel l’accès sera toujours possible sous certaines contraintes.

Même si le nombre des généreux donateurs continue à progresser, la somme que s’est fixée l’équipe paroissiale qui suit les travaux n’est pas encore atteinte. La souscription est toujours ouverte et les conditions pour bénéficier d’un reçu fiscal pour l’année sont inchangées, à savoir 75% du montant du don dans la limite de 580 €. Pour recueillir votre don, il vous suffit d’établir un chèque au nom de l’Association Diocésaine d’Autun – Chantier Sainte Thérèse et de le déposer à la paroisse. Ce don défiscalisé permet de mieux financer le chantier en évitant de faire appel aux fonds propres du Diocèse

JC Reynaud