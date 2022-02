CONSEIL REGIONAL : Rémy Rebeyrotte s'étonne du silence de Marie-Guite Dufay sur les annonces du Président de la République concernant le nucléaire

Communiqué

Mais où est donc passée la Présidente de Région ?



Une semaine après les annonces du Président de la République, qui plus est à Belfort, sur le futur mix énergétique de la France qui alliera énergie nucléaire et énergies renouvelables, nous sommes toujours sans nouvelle d'une réaction officielle ou d'une prise de parole de la Présidente de Région Bourgogne Franche-Comté, alors que nos industries doivent être soutenues pour être impactées positivement par ce choix important en vue de décarboner efficacement notre production d'énergie, et principalement d'électricité.

A ma connaissance, les deux seules expressions de la Majorité du Conseil Régional ont été celles de l'ancien Vice-Président chargé de ces sujets, Jean-Claude Lagrange, que nous regrettons déjà, et de la leader des Verts, Stéphanie Modde, Vice-Présidente en charge de la transition écologique et de l'énergie, qui regrette vivement le choix du nucléaire et le soutien aux industries du secteur.

Il y a des silences assourdissants. La position doit être clarifiée : la Présidente de Région, son exécutif, soutient-elle le pôle nucléaire de Bourgogne - Franche-Comté et ses entreprises, au côté de celles liées aux énergies renouvelables. Le message doit être clair et la mobilisation sans faille doit être de mise.



Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire

Conseiller régional de Bourgogne - Franche-Comté