Les élus de Gauche 71 demandent plus de volontarisme politique en Saône et Loire sur le sujet de la dépendance

L'actualité médiatique autour du scandale Orpéa n'est que la goutte d'eau sur le sujet du vieillissement et de l'autonomie des personnes âgées. Une occasion pour les élus du groupe Gauche 71 de rappeler leurs attachements à une politique plus volontariste en faveur des personnes âgées de Saône et Loire. "Il est faux de croire que tout se passe en haut lieu et de considérer que dans les territoires, nous n'avons pas les leviers pour agir" déplorent en choeur Evelyne Couillerot, Jean-Luc Fonteray et Bernard Durand.

Pas question de pointer la responsabilité du personnel prévient aussitôt Evelyne Couillerot qui considère que "les pratiques en cause ne sont pas représentatives de l’engagement sans faille du personnel soignant dans leur travail auprès des personnes âgées hébergées" avant de pointer la responsabilité de l'Etat et de mandature Macron qui se termine sur le renoncement "de la loi Grand Age".

Sur ce sujet ultra-sensible et qui semble faire du sur-place depuis tellement longtemps, les élus de Gauche 71 appellent les élus nationaux à saisir une fois pour toute de cette question qui a pris une toute autre ampleur avec la crise sanitaire. "L’État doit viser l’objectif d’atteindre un taux d’encadrement « 1 pour 1 » (un encadrant pour une personne hébergée). L’État doit notamment poursuivre la revalorisation des métiers" alors qu'il a trop souvent recours à l'intérim, faisant sans cesse peser la question de la variable d'ajustement.

Même si sur le banc des accusés figure en bonne place l'Etat pour son inaction sur bien des sujets concernant la question du vieillissement, les élus départementaux n'oublient pas de pointer la responsabilité de la majorité départementale, "augmenter les moyens sur l’hébergement, promouvoir les pratiques bienveillantes vis-à-vis des personnes âgées et recruter des médecins coordonnateurs" souligne Jean-Luc Fonteray, considérant la "nécessité d'actualiser le GMP (GIR moyen pondéré) au niveau réel de la dépendance et en revalorisant le point GIR".

Autre sujet sur lequel les élus départementaux de Gauche 71 s'interrogent, c'est celui de l'inspection des EHPAD. "Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous n'avons aucune trace de ce qui est peut-être fait, ni aucune trace d'éventuels contrôles de la part du département". Une question de fonds sur laquelle les élus départementaux attendent des réponses, tout en soulignant au passage comme une forme de fierté, "que les deux derniers EHPAD publics du département dont celui de Virey le Grand avaient été lancés sous notre majorité... et depuis ?".

Laurent Guillaumé