Bassin animalier flambant neuf pour la volière du parc Georges-Nouelle

Des travaux de rénovations de fond qui n’avaient jamais été réalisés depuis sa création !

Vendredi 18 février à 10 h avait lieu au parc Georges-Nouelle de Chalon-sur-Saône, une conférence de presse sur les travaux réalisés au niveau du bassin animalier de la volière. Sur place Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône était assisté de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Evelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, du personnel en charge du parc animalier et de la société Paysage 2000 prestataire, et représentée par son Directeur Luc Mugnier.

Extraits des discours prononcés :

Benoit, Agent en charge du parc animalier : « A l’origine le bassin était composé d’un tour en béton et au fond du bassin, de la terre, ce qui causait un énorme gaspillage d’eau. L’objectif était donc de remettre une bâche pour refaire l’étanchéité et en même temps d’en profiter pour faire des petites plages pour un meilleur accès au bassin et pour le bien-être des canards afin qu’ils puissent remonter plus facilement sur le bord. Nous avons également récupéré des souches et du bois flotté pour faire une déco, des supports et un éco-système pour les différentes espèces ! ».

Gilles Platret : « Ces bassins animaliers ont été créés dans les années 50/60, donc nous sommes sur l’entretien d’un patrimoine assez ancien tout comme ce parc qui contient environ une trentaine d’espèces, tout confondu. Ici, dans cette volière sont concernés les canards, des oies, des paons, des sarcelles, des faisans, des perdrix, des oies à tête barrée […] On a évité suite aux rénovations de ce bassin des déperditions en eau assez importante, on met en place également un aérateur dans chaque bassin pour l’oxygénation de l’eau, on végétalise les abords … Les coûts suite aux rénovations pour les deux bassins s’élèvent environ à 52 600 euros. Ils comprennent pour la rénovation du premier bassin qui s’est effectué de février à fin mars 2021 un de total de 29 300 euros lié à l’aspiration de l’ eau, l’évacuation de la boue, la création de mise en forme du bassin, la mise en place d’une bâche d’étanchéité, la maçonnerie paysagère, la création d’une rigole en pavés de ville, la mise en place d’un aérateur, l’enrochement des abords et l’implantation de végétaux. Concernant ce deuxième bassin, le coût est un petit peu moins cher, 23 300 pour les mêmes installations : Aspiration de l’eau, l’évacuation de la boue, la création de mise en forme du bassin, la mise en place d’une bâche d’étanchéité, la maçonnerie paysagère, la création d’une rigole en pavés de ville, la mise en place d’un aérateur, l’enrochement des abords et l’implantation de végétaux ! Pour l’aspiration de l’eau nous avons fait appelle à la société Suez, pour le bassin son fond et sa forme, à la société Paysage 2000 et pour l’oxygénation à la société Mauchamp. Les espaces Verts de la ville eux, ayant en charge l’implantation de végétaux, il devenait une nécessité de faire ces entretiens et ces travaux de rénovation sur la totalité qui n’avait jamais été fait depuis leur création, c'est-à-dire au moins 30 ans ! ».

Ce bassin animalier du Parc Georges Nouelle à Chalon-sur-Saône attire bon nombre d’enfants qui adorent regarder les différentes espèces aquatiques. Des travaux qui ont commencé pour le deuxième bassin, le 27 janvier et qui devraient être terminés la semaine prochaine.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B