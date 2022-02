Rugby : Châtenoy le Royal se déplace à Baume les Dames

Les choses se précisent au fur et à mesure des dimanches de compétition. Après leur belle victoire à Montbard, confirmée face au Jurassien de Censeau Arbois à domicile, les joueurs du Châtenoy Rugby Club se déplacent dans le Doubs pour affronter leurs homologues de Baume les Dames. Une équipe dont on ne connait pas ou peu d’informations sur leur jeu étant donné que ce club n’a pas joué depuis …. Mi décembre 2021 !

C’est donc avec beaucoup de sérieux que les « jaune et Bleu » du CRC se sont préparés à ce match lors des entrainements de mercredi et vendredi dernier. De plus une vidéo leur a été présenté afin de mieux expliquer les risques de fautes sur les touches, les rucks ou le positionnement des lignes.

Il semble que deux équipes ressortent de cette poule de qualification : Bourbon Lancy et Châtenoy-le-Royal. Le premier nommé se déplace quant à lui à Censeau -Arbois ce dimanche. C’est dire combien une victoire des deux clubs à l’extérieur préfigureraient une possible finale à Beaune le 7 mai prochain pour le titre de Champion de Bourgogne 2e Série, avec une première répétition le 6 mars au stade de Charréconduit.

L’arbitre de la rencontre est Mr Sylvain Guyon-Robert

JC Reynaud