AVIS DE DECES - Monsieur Bernard COTZA

OUROUX-SUR-SAÔNE, - CHALON-SUR-SAÔNE, MILAN



Arlette, son épouse ;

Jean-Patrice et Catherine, Christian, ses enfants ;

Corentin et Alicia,

Célia et Florent, Bastien,

ses petits-enfants ;

sa sœur, son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard COTZA

survenu le 14 février 2022,

à l'âge 87 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 23 février 2022, à 13h15, en salle de cérémonies du

crématorium de Crissey.

Bernard repose à la chambre funéraire de ROC ECLERC à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.