Les 2000 m2 du Bi1 de Saint Léger sur Dheune bientôt ouverts aux clients...

Delphine MICHEL, directrice du magasin, affiche le sourire des grands jours, à voir l'avancée des travaux du magasin Bi1 de Saint Léger sur Dheune. Un changement de dimension qui a une portée symbolique pour celle qui a commencé sa vie professionnelle par le magasin de Saint Léger sur Dheune, "il y a 30 ans". "Un bébé Schiever" qu'elle assume complètement, portant bien fièrement les couleurs de l'entreprise, aux côtés de son directeur régional Bernard Clerc et de Martin Roth en charge des travaux pour le groupe Schiever.

Le magasin Attac ouvert en octobre 1986 connaît une mutation inédite dans son offre commerciale, gagnant 800 m2 de plus en terme de prestations proposées aux clients. L'établissement avoisinant désormais les 2000 m2 avec une gamme complète de nouveaux services "répondant aux besoins formulés par les clients" précise Delphine Michel.

Une équipe qui passe de 18 à 38 salariés

"Une équipe à 80 % issue de Saint Léger sur Dheune" précise avec une forme de fierté la directrice de l'établissement, comme une marque de fabrique, "tous les nouveaux sont en cours de formation dans les établissements de Pont de Vaux, Cluny ou Buxy". L'occasion de saluer "le travail de toute l'équipe qui a permis de ne pas fermer le magasin malgré les travaux, tout en assurant un accueil indispensable à notre clientèle". Un travail d'équipe sur lequel Delphine Michel insiste.

Quels nouveaux services ?

Le Bi1 proposera un rayon boulangerie avec une ouverture depuis l'extérieur dès 6H30 du matin. Sur place, vous trouverez un petit snaking, proposant des menus et des pizzas jusqu'à 19H45.

La boucherie traditionnelle sera renforcée avec une large place, fidèle à la charte du groupe Schiever, aux produits locaux. "Que du Charolais BFC situés dans les50 kilomètres autour du magasin" rajoute Bernard Clerc. Le rayon fruits et légumes sera plus étoffé avec une large présence de produits locaux. Le rayon de charcuterie fraîche sera également de la partie. Côté poisson frais, le rayon va connaître une petite révolution avec le développement de la "marée", ouvert tous les jours de la semaine. Côté vins, là aussi, la part belle est faite aux producteurs locaux avec un travail avec les caves de Buxy, Mazenay et Couches par exemple.

Le non-alimentaire, lui aussi, va connaître une vraie mue avec la présence de gros et petits électroménagers, d'un rayon loisirs, sports, bricolage... Le Biovrac fera lui aussi une forte percée dans l'offre commerciale.

"Le magasin répondra à 100 % des besoins" insiste Bernard Clerc, assurant ainsi à Saint léger sur Dheune et aux riverains, une quasi autonomie, sans avoir à parcourir des kilomètres pour leurs courses.

Le Drive fera lui aussi son apparition avec la possibilité de commander sur internet, "au tarif magasin" et de venir retirer sa commande directement sur place.

Côté extérieur ?

Un parking flambant neuf, limitant aux maximum le recours à la bétonisation, accueillera les clients, insiste Martin Roth. Un accès piéton va être créé, permettant de rejoindre le centre-bourg du village en toute sécurité, sans emprunter la route départementale.

Une centaine de panneaux solaires a été installée sur les toits du nouvel établissement.

A terme, la station d'essence bien plébiscitée par la clientèle devrait connaître elle aussi une cure de rajeunissement.

Encore quelques semaines à attendre mais on peut déjà affirmer que le résultat est plutôt à la hauteur de l'attente.

Avis à ceux qui recherchent de l'apprentissage en alternance

Delphine Michel lance un appel à celles et ceux qui recherchent un poste en alternance. Présentez-vous directement au magasin ! Le magasin recrute et forme ! A noter aussi que le rayon boucherie et le rayon non-alimentaire a des postes à pourvoir.

Laurent Guillaumé