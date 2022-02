A Epervans, les chalets en bois ont été dopés par la crise sanitaire

Avec Ki S'éclat, Christelle et Samuel Michelin font la part belle aux constructions en bois dans vos jardins

Le couple qui commercialise depuis cinq ans des chalets en bois a vu son activité prendre un coup d'accélérateur avec le contexte sanitaire. Côté catalogue, ce sont même quelques 250 références proposées à la vente avec du bois en provenance des forêts de Finlande et de Norvège, certifié et labellisé.

Avec la crise sanitaire, le besoin de conforter son habitat mais aussi la nécessité de disposer d'une structre d'appoint notamment dans le cadre du télé-travail, la vente de structures bois a connu un vif succès pour le couple d'Epervans. "Aujourd'hui, les délais sont de 4 à 6 semaines" assure Samuel Michelin, "mais on est capacité d'assurer des livraisons garanties sous 10 jours".

Alors lorsqu'on pose la question à Samuel sur la raison de son engouement pour les chalets en bois, "en fait, c'est un concours de circonstance. Un copain s'est retrouvé à bosser à la maison avec les enfants et quand je lui ai demandé pourquoi il ne mettait pas une structure annexe ? Il m'a demandé de gérer... du coup on est tombé dedans... et puis les choses se sont accélérées".

En terme de proposition, "tout est possible, du clé en main au sur-mesure. On s'adapte à tous les besoins. Aucune maçonnerie n'est nécessaire" précise le patron de Ki S'éclat. Le succès revient bien sûr aux petites structures "de moins de 5 m2 qui nécessitent aucune autorisation".

Les chalets en madriers proposés vont de 19 à 92 mm, c'est dire l'ampleur des possibilités proposées... jusqu'aux maisons en bois.

L'entreprise propose désormais toute une gamme autour du bois. Pour découvrir leurs prestations www.kiseclat.com

Laurent Guillaumé