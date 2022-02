CARNAVAL CHALON 2022 - Cordélia Covillers nouvelle reine

En attendant un retour complet sur l'après-midi spéciale Reine de Carnaval, organisé par le Comité des Fêtes de Chalon sur Saône, la réception officielle des candidates et des reines nouvellement élues ce dimanche s'est déroulée ce dimanche après-midi, en présence Yoann Bougaud représentant le maire de Chalon et de Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy. Cordelia Corvillers a été élue reine du Carnaval, avec ses côtés Adélaïde Deléglise - 1ere Vice Reine et Honorine Vincent - 2e Vice Reine.

Un retour complet plus tard sur info-chalon.com