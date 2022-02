La question de l'interdiction de la chasse le week-end de nouveau sur la table après le drame du Cantal

Deux familles parce que l'auteure du tir mortel, est une jeune chasseuse âgée de 17 ans, qui a été hospitalisée en état de choc. La promeneuse, âgée de 25 ans, tuée, circulait sur un chemin balisé avec son compagnon lorsqu’elle a été atteinte ce samedi. Un accident qui provoque un nouveau séisme entre les pro et les anti-chasse, demandant à ce que la chasse soit interdite le week-end, considérant qu'il n'est pas normal que les espaces naturels et autres forêts soient "privatisés" au seul profit des chasseurs.

Pour rappel, la France est le seul pays européen qui autorise la chasse chaque jour dès l'ouverture de la saison. Un sujet tellement sensible électoralement que les chasseurs sont régulièrement choyés par les élus et autres candidats à chaque élection.

La question de respecter les non-chasseurs qui ont le droit de se promener sans craindre pour leurs vies reste quand même fondamental, et surgit régulièrement dans le débat public, avec l'idée d'interdire la chasse les mercredi et samedi, afin de permettre aux familles de se promener en toute sécurité. Une position qui n'est pas sans risque en terme d'impacts sur les fédérations de chasse avec les plus jeunes qui pourraient s'en écarter naturellement faute de chasser le week-end.

L'année dernière, en plein confinement, alors que nous étions tous impactés par les limitations de circulation, info-chalon.com s'était d'ailleurs étonné de constater des panneaux de chasse en cours dans le périmètre imposé par le gouvernement sur un secteur du chalonnais.

Pour autant, contrairement aux apparences, sur la saison 2020-2021, 80 accidents de chasse ont été recensés, dont 7 mortels concernant 6 chasseurs et 1 non-chasseur.

Le nombre de victimes d’accidents de chasse a diminué continuellement depuis plus de 20 ans. Il était ainsi de 232 en 2000 et de 131 en 2010. Selon les chiffres du Ministère, depuis l'ouverture de la saison de chasse 2022, 42 accidents de chasse dont 3 mortels ont eu lieu.

