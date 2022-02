CASTING - Nicolas Vanier pour son prochain film dans le Morvan recherche...

Pour le prochain film long métrage de Nicolas Vanier (réalisateur de Belle et Sébastien, Poly, L’école Buissonnière …) produit par Bonne Pioche, la directrice de casting recherche pour un rôle important :

– Louis : un garçon ayant 12/13 ans et mesurant 1,55 m maximum.

Louis est un garçon vif, débrouillard. Il vit à la campagne et serait capable de survivre seul en forêt.

Environ 15 jours de tournage dans le Morvan :

entre le 7 juin et le 22 juillet 2022 et entre fin octobre et début novembre 2022.

Vous résidez en Bourgogne-Franche-Comté et vous souhaitez postuler ?

Merci d’envoyer la candidature de votre enfant à l’adresse mail ci-dessous.

en indiquant :

– nom et prénom de votre enfant

– photos récentes, taille, âge, date de naissance, ville de résidence

– coordonnées des parents (téléphone)

– expériences théâtre ou cinéma, s’il y en a (pas obligatoire).

pour participer au casting