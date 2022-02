AVIS DE DECES - Madame Denise CHEVALIER née NICOLAS

CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Jacques Chevalier,

son époux ;

Martine et Joseph Tyranowicz,

Marie-Agnès Chevalier,

Catherine et Patrick (†),

ses enfants ;

Arnaud, Damien et Frédéric,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Geneviève Bonnard,

sa sœur et ses enfants ;

ainsi que toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise CHEVALIER

née NICOLAS

survenu le 15 février 2022,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mercredi 23 février 2022 à 15 heures en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir

Philippe

disparu en 1972.