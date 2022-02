AVIS DE DECES - Monsieur Bernard CHEMORIN

FONTAINES, BOUZERON



Janine CHEMORIN,

son épouse ;

Odile RENIAUME, sa sœur ;

Michel et Marinette CHEMORIN,

son frère et sa belle-sœur ;

François, Carole, Bernard, Antoine, Edouard,

ses neveux et nièce ;

les familles CHEMORIN, ROULET-DARDET, DELAYE,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard CHEMORIN

survenu le 19 février 2022

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 24 février 2022 à 10h30 en l'église de Bouzeron.

Condoléances sur registres.

Bernard repose à la maison funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.