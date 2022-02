La fête foraine de Chalon-sur-Saône ouvrira ses portes vendredi 25 février

À Chalon-sur-Saône, c'est le retour de la fête foraine. Installée Place Mathias, Place du Collège et Place de Beaune, elle sera ouverte du vendredi 25 février au dimanche 13 mars 2022. Pour l'heure, les préparatifs vont bon train afin que tout soit prêt pour le Jour J. Plus de détails avec Info Chalon.

La fête foraine de Carnaval est une tradition bien ancrée à Chalon-sur-Saône. Depuis quelques jours, les manèges sont en cours d'installation Place Mathias, Place du Collège et ce mercredi à partir de 8 heures 30, Place de Beaune.

Elle ouvrira ses portes au public vendredi 25 février, à 14 heures. Les Chalonnais et habitants des environs pourront en profiter tous les jours jusqu'au dimanche 13 mars inclus avec une journée demi-tarif le merceedi 9 mars.

Cette année encore, pas mal de nouveautés et plus de 130 stands et attractions pour les petits et les grands, comme nous l'indique Jordan Drouin et Sébastien Boulet, les chargés de communication de la fête foraine de Carnaval.

Pour la plupart de forains venus de toutes les régions de France, il s'agit de la première fête foraine de l'année. À noter qu'il s'agit de la plus grande fête foraine de Saône-et-Loire et que Chalon-sur-Saône est la seule ville de France qui a fait des forains ses citoyens d'honneur.

Toujours ravis de venir dans notre ville avec qui ils ont des liens particuliers, les forains s'activent pour que tout soit prêt le Jour J.

Rendez-vous donc ce vendredi pour l'ouverture officielle d'un moment-phare du Carnaval de Chalon-sur-Saône et à 17 heures pour l'inauguration.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati