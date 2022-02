La nouvelle présidente du Club de la presse Bourgogne lance un appel aux jeunes journalistes

Si la plupart des journalistes, indépendants ou liés à un média, ont continué de travailler pendant la crise sanitaire, les mesures prises pour lutter contre l’épidémie avaient conduit à suspendre l’action de l’association.

À présent que le Club de la presse Bourgogne reprend ses activités, l’association lance un appel aux jeunes journalistes et assimilés, actifs ou en cours de formation, demandeurs d’emploi ou en reconversion professionnelle.

Les journalistes ont leur mot à dire pour contribuer aux débats de société permettant de tirer des enseignements des bouleversements sociaux et économiques issus de la crise sanitaire. Le « monde d’après » se construira aussi avec des journalistes.

« C’est un vrai métier de passion »

À l’unanimité, les adhérents ont choisi comme présidente Militine Guinet, 28 ans, journaliste au Journal du Palais, hebdomadaire de presse économique locale.

Installée à Dijon depuis 2018, Militine Guinet est titulaire d’un master Médias et Création numérique (ex-Euromédias) de l’université de Bourgogne. Elle est passée auparavant par l’IUT Infocom de Besançon après avoir suivi une classe préparatoire aux grandes écoles littéraire au lycée Carnot de Dijon.

La vocation de Militine Guinet remonte à l’enfance : « c’est un vrai métier de passion », confie-t-elle à à l’issue de l’assemblée générale du Club de la presse Bourgogne. « C’est intéressant de s’engager pour faire mieux connaître le club notamment auprès des étudiants qui sont les futurs journalistes du territoire », déclare Militine Guinet. « Si j’avais connu le club quand j’étais étudiante, cela m’aurait aidé. »

Outre cet objectif de transmission aux plus jeunes, la nouvelle présidente entend plus que jamais contribuer, à travers le club, à la défense de la liberté d’expression et de la presse et sensibiliser sur la lutte contre la précarisation des métiers du secteur.

À présent, la nouvelle présidente envisage que l’association puisse reprendre des actions régulières dans le cadre des mesures sanitaires. Militine Guinet se dit à disposition des journalistes de différents médias qui souhaiteraient découvrir le Club de la presse Bourgogne.