Les petits du centre de loisirs de l’Arc en Ciel ont fait la découverte de l’espace pour ces vacances de février.

Cette année, pour les vacances de février, 124 enfants âgés de 3 à 11 ans étaient inscrits au centre de loisirs. Le thème principal des activités, préparé par l’équipe du centre autour d’Ophélie Thomas, directrice et de Pauline Boiffard, était la découverte de l’espace. 4 animatrices/animateurs pour les enfants de 3 à 5 ans et 3 animatrices/animateurs pour les 6/11 ans à Prévert étaient présentes(s) par semaine.

Roland Bertin et Marie-Thérèse Boissot adjoints à la commune sont venus rendre une petite visite aux enfants et assurer le soutien de la mairie aux animatrices et animateurs dans leurs actions.

Voyage dans l’espace et discussion autour de cette thématique au programme et plein de petits projets pour occuper les enfants durant ces vacances. De l’imaginaire pour les plus petits au plus concret pour les grands, rien n’a été laissé au hasard.

Les petits de 3 à 5 ans avaient une sortie à l’espace des arts avec la projection de ̏Même les souris vont au paradis˝, une matinée à la bibliothèque, etc… Les grands de 6 à 11 ans ont pu profiter d’un escape game « jeu joue à domicile » à l’espace Prévert animé par Pierre-Alexandre, d’une sortie à la neige (commune de la Pesse), d’un projet informatique animé par deux intervenants d’Unis Cité, etc…

Tout ce petit monde va terminer en beauté ces deux semaines de vacances avec une journée déguisée, vendredi après-midi, pour un carnaval dans la joie et la bonne humeur.

C’était la première fois pour ces vacances que les parents ont inscrit leurs enfants avec le portail famille mis à leur disposition, portail famille qu’ils ont maintenant l’habitude d’utiliser pour diverses inscriptions au cours de l’année ((périscolaire, cantine,…).

C.Cléaux