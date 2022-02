Reprise d’activité : Le Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône devient TOQU’ART

Forte de sa solide expérience dans la restauration, Cathy Cardoso a sauté le pas en créant sa propre affaire : TOQU’ART, contraction de la ‘toque’ des cuisiniers, en référence à son domaine de prédilection, et ‘Art’ comme Art de vivre, puisé dans les valeurs qu’elle cultive depuis toujours : le sens de l’accueil, la bienveillance et l’écoute. Pour perpétuer cette bonne énergie dans ce lieu, Cathy Cardoso s’est entourée de Stéphanie et Delphine qui partagent entièrement sa vision des choses : « On a la chance de faire le métier qu’on aime. C’est un métier de passion, on fait ça avec le coeur ».

L’intérieur est rénové avec goût et c’est dans une ambiance très cosy et chaleureuse que vous prendrez place. Sur l’enseigne de l’établissement figure une couronne d’impératrice, clin d'œil à la carte de tarot et parce que l’équipe composée de battantes a comme bagages la bonne humeur, et l’esprit de convivialité. D’ailleurs cette lame, atout chance, symbolise également le bonheur et la joie. Le lieu a été pensé aussi dans le but de créer du lien, de susciter les échanges. « Je veux que l’énergie du lieu soit la bienveillance. J’aime ce métier et j’aime les gens pour ce qu’ils sont, dans l’instant. Je crois à la vie », nous confie Cathy Cardoso.

Idéalement situé, TOQU’ART est ouvert du lundi au samedi et offre une terrasse extérieure pour profiter des beaux jours. Le midi, une formule unique proposera 2, voire 3, plats ; le dessert sera également ‘fait maison’. Et le soir, du jeudi au samedi, vous pourrez vous délecter de tapas, d’une plancha ou d’envies du moment… comme des burgers. Le mercredi après-midi de délicieux goûters vous attendront dans une ambiance se voulant plus ‘salon de thé’. Le caveau toujours en cours de rénovation sera mis à disposition un peu avant juillet pour accueillir exclusivement des activités et des conférences sur le bien-être.

TOQU’ART, 30 Quai Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône, ouvert les lundis et mardis de 8h à 15h ; le mercredi de 8h à 17h ; les jeudis et vendredis de 8h à 15h, réouverture à 18h30 -23h ; le samedi à partir de 9h pour une journée non-stop jusqu’à 23h.

Passation entre l'ancien propriétaire Gilles Meunier et Cathy Cardoso