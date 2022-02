AVIS DE DECES - Monsieur Serge PRIVEL

SAINT-RÉMY, BUXY



Chantal, Pascal,

ses enfants et leurs conjoints ;

Elodie, Romain, Maxence, Laslo, Gaëtan, Alexandra, Enzo, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Tracy, Rose, Livio,

ses arrière-petits-enfants ;

Michel et Brigitte,

son frère et sa belle-sœur ;

Paule, sa sœur ;

et toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Serge PRIVEL

survenu à l'âge de 86 ans.

Un hommage lui sera rendu le lundi 28 février 2022, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son épouse,

Josette

décédée en 2007 ;

son fils,

Patrick

décédé en 2014 ;

sa sœur,

Madeleine