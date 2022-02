Inauguration officielle de la fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône

Comme chaque année, à l'occasion du Carnaval de Chalon-sur-Saône, petits et grands se retrouveront à sa désormais incontournable et très attendue fête foraine. Ce vendredi, le maire a inauguré officiellement ce traditionnel rendez-vous de février. Plus de détails avec Info Chalon.

Répartis sur plusieurs places au cœur de la ville (Place de la République, Place de l'Obélisque, Place de Beaune, Place du Collège et Place Mathias), plus de 160 attractions et stands sont accueillis à Chalon-sur-Saône, du vendredi 25 février au dimanche 13 mars, de 13 heures 30 à 23 heures (semaine) et jusqu'à minuit, le week-end.

Ce vendredi 25 février à 17 heures, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a inauguré officiellement la fête foraine sur la Place de l'Obélisque, en présence de nombreux élus, forains et la reine et les vice-reines du Carnaval, Cordelia Covillers, Adelaïde Deléglise et Honorine Vincent.

Le maire a ensuite fait le tour de la fête foraine, accompagné notamment par le président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France, René Hayoun, et le président du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, Sébastien Mercey.

Cette année, la municipalité a accordé la prolongation de la fête foraine pour un week-end supplémentaire.

Pour rappel, le lundi 7 mars, de 14 heures à 16 heures, le «Carnaval pour Tous» accueillera gratuitement les personnes porteuses de handicap et organise un petit goûter à 16 heures.

Cette année, les attractions seront proposées à demi-tarif ou tarifs réduits, le dernier mercredi de la fête foraine, à savoir le mercredi 9 mars.

Étaient également présents lors de cette inauguration, Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du logement, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Benoît Morgante, conseiller municipal chargé de mission Suivi de la rénovation de la salle Marcel- Sembat et du Clos Bourguignon, Jordan Drouin et Sébastien Boulet, les chargés de communication des forains du Carnaval.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati