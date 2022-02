Communiqué du 25 févier 2022.



L’Appel au Peuple condamne avec la plus grande fermeté l’attaque russe contre l’Ukraine.

Au vu de la situation internationale, et bien que la présidence actuelle ne nous enchante guère, nous demandons la mise en sommeil de la campagne présidentielle le temps que le chef de l’État puisse réunir les chefs de partis et candidats pour décider de l’attitude internationale à avoir dans la situation actuelle.

Nous ne sommes pas en guerre, mais une « union sacrée » doit amener tous les candidats et responsables de partis à jouer collectif pour la France et non individuellement pour leur chapelle, voire pire, contre la France.



Pour l’Appel au Peuple, la France doit prendre toutes les dispositions qui s’imposent afin de stopper les velléités guerrières de monsieur Poutine.

Pour l’Appel au Peuple, la France doit :

S’opposer à tout élargissement de l’OTAN à l’Est et à la militarisation du nucléaire Ukrainien.

Proposer aux deux parties, Ukraine et Russie, la « neutralisation » du Donbass et l’arrêt des ingérences russes sur les anciennes terres de l’URSS.

Convoquer en son nom, et non au nom de l’UE, un congrès international à Paris réunissant les membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU plus les chefs d’états ukrainien et allemand, afin de faire cesser les hostilités en Ukraine et trouver un consensus pour la région.

Gilles LALAQUE

L'Appel au Peuple (AaP)

Délégué régional Bourgogne-Franche-Comté.

Délégué régional France Bonapartiste.