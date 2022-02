Rassemblement de soutien au peuple ukrainien ce dimanche à Chalon-sur-Saône

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées, à l'appel de Bien Vivre à Chalon, devant la cathédrale Saint-Vincent, ce dimanche matin, en soutien au peuple ukrainien. Des familles étaient là, des militants de gauche et des élus pour réclamer la paix. Plus de détails avec Info Chalon.

Sous les couleurs bleu et jaune de l'Ukraine, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées ce dimanche 27 février à 11 heures 30, Place Saint-Vincent, à l'appel de Bien Vivre à Chalon, pour réclamer la paix.

Parmi les personnes présentes, citons pêle-mêle, le sénateur de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Raphael Gauvain, l'ex-député-maire de Chalon-sur-Saône, Christophe Sirugue, les conseillères régionales Nathalie Leblanc, Francine Chopard et Claire Mallard, les conseillers municipaux d'opposition Cécile Lamalle, Christophe Regard, Mourad Laoues, Alain Rousselot-Pailley et Didier de Carli, des maires de villages autour de Chalon-sur-Saône, des représentants de partis (EELV, PCF, LFI, PS, PRG et LREM).

Absence remarquée, celle des membres de la majorité municipale.

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression de Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien. L'intégrité d'un pays souverain doit être respectée. Nous, en tant que citoyens, militants associatifs, élus, personnalités politiques, sommes rassemblés aujourd'hui pour condamner l’invasion de l'Ukraine et soutenir le peuple ukrainien, mais aussi le peuple russe qui subit, car nous sommes attachés à la paix des peuples et entre les peuples. Cette paix que ne respectent pas les régimes totalitaires, quitte à s'asseoir sur le droit international. L'Europe doit montrer sa fermeté face à Poutine, pour qui cette agression de l’Ukraine n'est qu'une étape, et éviter l'engrenage de la guerre, triste retour en arrière. La France, qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne, doit tout mettre en œuvre – par exemple par des sanctions économiques - pour stopper l'agression de l'Ukraine. Défenseurs de la démocratie, nous refusons la violence, la guerre, la dictature. Nous soutenons la liberté des peuples à exercer leur souveraineté», déclare Mourad Laoues.

Plusieurs manifestants demandaient aux dirigeants français et européens de frapper fort la Russie,financièrement. Ils étaient nombreux à vouloir aider plus concrètement le peuple ukrainien, en envoyant de la nourriture ou des vêtements voire en accueillant des réfugiés.

(Photos fournies gracieusement par Bien Vivre à Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati