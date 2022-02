AVIS DE DECES - Monsieur Alain DUBIEF

SAINT-LOUP-GÉANGES, - SOISY-SUR-SEINE, GERGY, - BLIGNY-LÈS-BEAUNE, - EBATY, CRISSEY



Mme Eliane Dubief,

son épouse ;

Mélanie, sa fille ;

Jérome, son gendre ;

Marie, Thibaut,

ses petits-enfants adorés ;

Monique Dubief, sa maman ;

Christian et Raymonde Devigne,

Jocelyne Genelot,

Gilles Tussiaux,

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

Jocelyne et Marie-France, ses sœurs ;

neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain DUBIEF

survenu à l'âge de 65 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 2 mars,

à 14 heures, en l'église de Saint-Loup-Géanges, suivies de l'inhumation à Gergy.

Alain repose à la chambre funéraire de Ciel.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Et rappelle à votre souvenir son papa,

Maxime

décédé en 2011.