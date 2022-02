Un effectif d’adhérents stable malgré la pandémie à l’association Tai Chi Zen Châtenoy (TCZC).

Est-ce la discipline qui apporte le bien-être et la sérénité ou la volonté de continuer à pratiquer et se retrouver qui a permis à l’association Taï Chi Zen Châtenoy de garder ses effectifs relativement constants et ce, malgré les périodes difficiles qu’elle a, comme bien d’autres associations, traversées ces 2 années passées. Cette association, créée en 2020, compte aujourd’hui une quarantaine de membres.

Une assemblée générale à faire rêver les présidents d’associations avec une forte participation des adhérents, de quoi satisfaire Daïna Machecourt, présidente, les membres du bureau et du CA, Sabine Breze animatrice, qui avaient préparé cette réunion. Vincent Bergeret maire de la ville et Roland Bertin adjoint assistaient à cette AG.

La présidente a fait la présentation des membres du bureau et du CA aux personnes présentes, de manière à ce que chaque adhérent puisse les connaitre et être informé de leur rôle au sein de l’association. Elle a aussi expliqué le fonctionnement des séances de Taï Chin Zen qui se déclinent en 3 groupes de pratiquants, le lundi pour les débutants, le jeudi pour les plus avancés et le vendredi pour tous les niveaux. Toutes les séances se passent en salle et à partir de juin c’est en plein air à l’étang Chaumont que les pratiquantes vont se retrouver.

Avec la pandémie l’association TCZC n’a pas fait d’AG en 2020 ni en 2021 mais elle a quelques projets pour 2022. Lors de cette AG, il y a eu plusieurs nominations suite à des démissions, Valérie Lhote a pris le poste de trésorière-adjointe et Yveline Perrot a pris celui de vérificateur aux comptes.

1/3 du CA était renouvelable, Marie-Josèphe Bertin, Sabine Breze et Monique Bordet étaient concernées et ont été reconduites.

La présentation des comptes montre une trésorerie très saine et c’est pour cette raison que l’association ne sollicite pas de subvention auprès de la municipalité. Cette année, elle a décidé de faire un don de 500 € à l’association "un enfant, un avion, un rêve" et en partenariat avec l'association chalonnaise "Toujours femme" de réserver à la rentrée de septembre 5 places débutantes.

Comme le faisait remarquer Vincent Bergeret : « Plus des 2/3 de personnes présentes, c’est appréciable, pas de pertes d’adhérentes, c’est encourageant pour le bureau. » Monsieur le maire a remercié l’association pour les deux actions envers les enfants et les femmes atteintes de cancer du sein, il a félicité la trésorière pour la bonne tenue des comptes et a souhaité une bonne saison à tous les membres de TCZC.

C.Cléaux