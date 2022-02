AVIS DE DECES - Monsieur Marcel BOSSU

CHALON-SUR-SAÔNE, - SAINT-RÉMY, SAINT-DÉSERT, LESSARD-LE-NATIONAL, CHÂTENOY-LE-ROYAL, VARENNES-LE-GRAND, - LA CHARMÉE



Ses frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

les familles Defontaine, Folléat, Regenet, Lavallée,

sa famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BOSSU

Délégué syndical CGT à Creusot-Loire de 1953 à 1983

Membre du PCF

Ancien Conseiller Municipal

et Adjoint au Maire

de Chalon-sur-Saône

survenu le 25 février 2022,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le jeudi 3 mars 2022 à 14h30 en la salle des fêtes Georges Brassens à Saint-Rémy.

Condoléances sur registre.

Fleurs naturelles seulement.

Marcel repose à la chambre funéraire Roc'Eclerc de Saint-Rémy.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Solange

décédée le 22 décembre 2013.