AVIS DE DECES - Madame Paulette MARCEAUX née BRENOT

CHÂTENOY-EN-BRESSE, SAINT-MARCEL



Françoise, Christian,

ses enfants;

Nicolas,

son petit-fils;

toutes les familles Marceaux, Brenot vous part du décès brutal de

Madame Paulette MARCEAUX

née BRENOT

agée de 87 ans.

Selon ses volontés la cérémonie aura lieu dans l'intimité familiale.

La famille remercie le personnel de l'HAD, l'ADMR de Varennes-le-Grand et ses infirmières pour leur dévouement et leur gentillesse et rappelle à votre souvenir son époux,

André

décédé le 9 avril 2009,

son gendre,

Alain

décédé 17 juillet 2006,

et son frère,

André

décédé en 1983.