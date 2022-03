La Ville de Chalon-sur-Saône apporte  son soutien à l’armée ukrainienne

Communiqué de presse

Un groupe de soldats ukrainiens vient de partir de Chalon-sur-Sâone ce lundi matin. Ces militaires appartiennent à l’orchestre ukrainien « Orchestra of 194 Pontoon Bridge Regiment », l’un des invités du Carnaband’s Show, festival de musiques organisé dans le cadre de Carnaval 2022. Partis d’Ukraine la semaine dernière, ces soldats-musiciens ont appris l’attaque de leur pays une fois pratiquement arrivés à Chalon. Ils ont malgré tout tenu à assurer leur prestation musicale.

Cette prestation a soulevé une immense ferveur du nombreux public de Chalon. Le chef d’orchestre, le colonel Bogdan Zadorozhnyi, a souhaité transmettre aux spectateurs un message poignant: « Aujourd’hui, nous sommes là avec vous, mais nos cœurs sont restés à la maison en Ukraine et nous pleurons (…). Notre nation est un peuple libre, pacifique (…). Je veux vous dire avec certitude qu’immédiatement après le festival, 100% des musiciens qui sont devant vous déposeront leurs instruments de musique et prendront les armes. (…) J’aimerai que vous entendiez notre message. S’il vous plait, ne restez pas indifférents ! Il y a une guerre sur le continent européen, nous avons besoin de votre appui ».

Dans le contexte international que l’on connaît et en soutien à un peuple dont l’intégrité territoriale vient d’être violée par les armées russes, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, a remis dimanche aux militaires ukrainiens la médaille de la Ville qui « porte la Légion d’Honneur, puissant symbole de Liberté quand on sait que notre ville fut la première de France à être ainsi décorée pour avoir vaillamment résisté à l’invasion étrangère, en 1814 ».

Surtout, conscient des besoins de ce groupe qui s’apprêtait à regagner le sol de son pays pour se battre, le Maire de Chalon-sur-Saône a proposé de recevoir une liste de besoins. Sur cette base, la Ville de Chalon et l’Hôpital William-Morey ont rassemblé ce week-end les vivres et les médicaments nécessaires en cas de combats (garrots, pansements, seringues, bandages, betadine et autres désinfectants). Gilles Platret a également offert quatre gilets pris sur les stocks de la Police municipale de Chalon, équipements qui étaient également sollicités par les militaires ukrainiens.

Ce matériel leur a été remis tôt ce lundi matin, alors qu’ils s’apprêtaient à reprendre la route pour rejoindre leur pays, déterminés à se battre pour leur patrie.

Photo @Facebook Gilles Platret