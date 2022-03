A Saint Léger sur Dheune... une loi particulière ?

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle s'approche à grands pas malgré les apparences, les équipes de militants et sympathisants des candidats à la présidentielle se déploient sur les territoires, à l'image de ceux de Valérie Pécresse ce lundi. C'est du côté de Saint Léger sur Dheune qu'ils opéraient... lorsqu'un véhicule de gendarmerie s'est arrêté vers eux. A la question de savoir ce qu'ils faisaient, il a été également précisé qu'il convenait d'informer "soit la mairie soit la gendarmerie la prochaine fois".

Des propos qui ont eu de quoi étonner et qui nous étonnent également. Alors soit il s'agit d'un excès de zèle de la part des forces de l'ordre soit il s'agit d'une demande formulée très localement. Mais dans un cas comme dans l'autre... rappelons que nous ne sommes pas en République bananière et que l'exercice plein et entier de la liberté démocratique de s'exprimer n'a droit à aucune dérogation ni aménagement spécifique local.. et cela quelque soit le candidat.

Sans doute qu'il serait plus opportun aux zélateurs de s'attaquer à l'affichage sauvage.. là on est plutôt en accord sur le fond !

Laurent Guillaumé