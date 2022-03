Jérôme Durain appelle à la solidarité avec le peuple ukrainien

Communiqué

Appel à la solidarité avec le peuple ukrainien



L’invasion de l’Ukraine par le pouvoir russe constitue, au mépris du droit international, une violation majeure du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Nous, élu.es du Groupe Notre Région par Cœur de la Région Bourgogne-Franche-Comté, tenons à dénoncer avec la plus grande fermeté cette agression qui menace la paix en Europe, condamne des populations à la tragédie et a déjà coûté trop de vies humaines.

Symboliquement, le drapeau ukrainien a été hissé au-dessus des Hôtels de Région de Besançon et de Dijon.

Face à cette violence, nous exprimons toute notre solidarité vis-à-vis de la résistance dont font preuve le gouvernement de Volodymyr Zelensky, ses forces armées et tout le peuple ukrainien, alors que les combats s’intensifient et que l’escalade des violences se poursuit.

Au-delà de la réponse diplomatique des autorités internationales et de l’Union européenne, de l’extrême sévérité des sanctions envers le pouvoir russe et son président Vladimir Poutine, auxquelles il faut appeler, notre détermination est totale pour encourager tous les mouvements de solidarité et de soutien à l’égard du peuple ukrainien.

Notre Région, dans sa vision universaliste de solidarité internationale, et comme elle a déjà pu le manifester dans d’autres crises aux conséquences humaines dramatiques, aura à cœur de déployer tout ce qui est possible pour accompagner les populations touchées, sans distinction de nationalité, de confession ou de couleur de peau.

Cet effort de solidarité devra s’étendra aux régions européennes partenaires de la Bourgogne-Franche- Comté et limitrophes de l’Ukraine, elles-mêmes étant impactées par cette guerre : la voïvodie d’Opole (Pologne) et la Bohème centrale (République tchèque).

L’aide matérielle comme le soutien sanitaire et humain des populations locales doivent tous nous mobiliser, et nous appelons à soutenir les initiatives locales de solidarité qui s’expriment sur le territoire régional. Notre Région mettra elle-même en œuvre des actions favorisant cet indispensable soutien au peuple ukrainien, en participant au Fonds de soutien national de Régions de France annoncé le 27 février. Notre groupe proposera en outre très prochainement la création d’un Fonds d’aide aux initiatives des collectivités et des associations.

Enfin, le Groupe Notre Région par Cœur et la Région Bourgogne-Franche-Comté seront très attentifs aux répercussions économiques dans nos territoires qui pourront naître de cette guerre.

Jérôme DURAIN,

Président du groupe et les élu.es du Groupe notre Région par Cœur de la Région Bourgogne-Franche-Comté