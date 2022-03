Des entreprises de Louhans et Mâcon recherchent de futurs usineurs à former

Le GEIQ industrie 71 recherche pour les entreprises ATELIERS DAVID-THOUVENOT et METSO OUTOTEC des candidats (H/F) pour se former au métier de l’usinage.

ATELIERS DAVID-THOUVENOT, située à Louhans, emploie 23 personnes et recherche deux personnes à former au métier d’usineur-fraiseur. L’entreprise est spécialisée dans la mécanique générale et de précision.

METSO OUTOTEC est spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements de broyage et de criblage. L’entreprise emploie 338 personnes sur son site de Mâcon et recherche quatre personnes à former au métier d’usineur.

Le métier d’usineur consiste à conduire une (ou plusieurs) machine(s) traditionnelle(s) ou à commande numérique (fraiseuse, tour, perceuse,...). L’usineur façonne sur des machines-outils des pièces métalliques par enlèvement de matière.

Les candidats signeront un contrat de professionnalisation d’une durée d’un an et suivront un parcours de formation afin d’obtenir un CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) reconnu dans toutes les entreprises de la métallurgie. La formation sera dispensée par le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 à Chalon-sur-Saône. Une participation aux frais de déplacement et aux indemnités repas est prévue pour les semaines de formation.

Les personnes recrutées alterneront période en entreprise et période en centre de formation. Elles seront salariées du GEIQ industrie 71 et bénéficieront d’un suivi individualisé tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Un parcours sécurisé pour une réussite à la clé !

La formation au métier d’usineur est accessible à toutes et tous. Elle s’adresse aux personnes en phase d’orientation ou de reconversion professionnelle souhaitant intégrer durablement le secteur industriel (ces parcours en alternance mènent à plus de 80% à un emploi).

Formez-vous

au métier d’usineur

et rejoignez l’industrie !

Contactez Laëtitia Lambert, [email protected]

ou postulez sur le site

www.geiqindustrie71.com