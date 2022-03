Hier soir à Chalon, Alexandre Astier et Jean-Marie Dreujou réunis pour Kaamelott : duo ambitieux et réussi !

Ovation de la salle à l’arrivée sur scène d’Alexandre Astier et du chef opérateur Jean-Marie Dreujou. Qui ne connait pas la série française Kaamelott, qui narre avec un humour décalé la légende du Roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde ?

Dix ans après, son créateur (et acteur) Alexandre Astier s’est lancé dans la réalisation d’une trilogie ambitieuse et très attendue, dont le 1er volet a été projeté hier devant une salle comble et comblée.

Non seulement Kaamelott, 1er volet n’a rien perdu du comique irrésistible de ses dialogues et du jeu de ses acteurs mythiques — auxquels Sting donne la réplique anglo-saxonne — mais c’est un film épique aux images magnifiques, qu’on doit au grand chef opérateur Jean-Marie Dreujou (lire l’excellente critique de Natacha Polony sur le site du festival ici)

À l’issue de la projection, le duo Alexandre Astier et Jean-Marie Dreujou revenait sur leur collaboration dans le film. Et l’acteur réalisateur de lancer : « Ne travaillez qu’avec des gens avec lesquels vous avez envie de déjeuner. » Voilà, c’est dit : si le travail de ces deux-là s’emboite si bien, c’est qu’il existe une estime réciproque.

Alexandre Astier a ce génie du vulgarisateur : rendre claires et passionnantes des précisions techniques sur l’image, le cadrage et les défis permanents du travail du chef opérateur. Car ne vous y trompez pas : quand l’image, tout en clair-obscur, nous plonge aussitôt dans la magie d’une épopée, c’est la patte du professionnel Jean-Marie Dreujou qui opère. Surprendre l’instant fugitif d’une lumière naturelle, placer sa caméra, le corps immergé dans l’eau… Derrière la fluidité d’une image se cachent les prouesses techniques du chef opérateur.

Dans la salle, les questions sont pertinentes : quelles sont les difficultés des scènes en extérieur, le sens du cadrage et des couleurs choisies ? Jean-Marie Dreujou et Alexandre Astier dévoilent les dessous d’une collaboration exigeante et réussie. Avec l’humour d’un Astier en plus.

Et le public se régale de ces exigences insoupçonnées.

Nathalie DUNAND

Photos : Maxim BRUCHET

Tous les jours de cette semaine jusqu’à dimanche 6 mars, suivez le programme du Festival Chef Op’ en lumière au jour le jour (dès 10 h jusqu’au soir) : festival-chefsop-au-jour-le-jour