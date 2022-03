La Journée Mondiale de Prière célébrée ce vendredi au temple de l’Eglise réformée

Les chrétiens du Chalonnais sont conviés à participer à la Journée Mondiale de Prière (JMP), qui sera célébrée le 4 mars prochain à 15 heures au temple de l’Eglise réformée, situé 25 rue Carnot à Chalon.

La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique initié par des chrétiennes en 1887 aux Etats-Unis. Elle se concrétise par une célébration annuelle le premier vendredi de mars dans plus de 120 pays. En 2022 ce sont les chrétiennes d’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord qui invitent à prier sur le thème « Un avenir à espérer » (Jérémie 29 v.1 à 14). Le dossier tout entier s’appuie sur la lettre du prophète aux exilés à Babylone.

En célébrant la JMP, les chrétiens confessent leur foi en Jésus-Christ, découvrent un nouveau pays et une nouvelle manière de célébrer. Ils vivent ainsi l’universalité de l’Eglise.

Ils agissent aussi par leur libre offrande pour une société meilleure, en choisissant des projets éducatifs, sociaux et sanitaires en faveur des femmes et des enfants.



Gabriel-Henri THEULOT