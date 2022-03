Solidarité peuple ukrainien  - Comment déposer vos dons sur Chalon sur Saône et l'agglomération ?

La Ville de Chalon-sur-Saône poursuit sa mobilisation.

La collecte de materiel se poursuit mais appelle quelques précisions :

Nous remercions les Chalonnais de ne plus apporter ni vêtement ni nourriture.

Les dons acheminés vers l’Ukraine sont d’ordre : logistique (lits de camp, sacs de couchage, couverture de survie, matériel électrique : rallonges, lumières, projecteurs, générateurs…), hygiénique (gels et savons pour le corps, dentifrices, brosses à dents, couches et lait maternel, médicaments non périmés, rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques) ou médical (gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical : respirateur, défibrillateur, moniteur…).

La collecte se tient ce jeudi et ce vendredi en mairie (9h/18h), ce week-end au local chalonnais de la Protection Civile (10 rue de la Trémouille, samedi et dimanche de 9h à18h) et la semaine prochaine, à partir de lundi, à l’Hôtel de Ville (9h/18h).

Par ailleurs, la générosité publique est également sollicitée pour des contributions financières qui peuvent se faire via le site : https://don.protection-civile.org

ou par virement :

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A