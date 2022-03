Le quatuor Béla en compagnie du guitariste Marc Ducret, c'est ce soir et c'est à L'Arrosoir !

Nous les avons déjà accueillis et, chaque fois ce fut un choc et un moment d’une grande intensité, parce que toutes leurs audaces, toutes leurs aventures nous bouleversent, tant elles sont menées avec intelligence, engagement et totale maîtrise. Alors, on a toujours envie de les suivre, où qu’ils nous mènent... Et quand il s’agit de nous replonger dans la Suite lyrique d’Alban Berg, avec comme cinquième larron, le génial guitariste électrique Marc Ducret, on a du mal à résister.

La Suite lyrique, c’est cet immense geste d’amour secret, cette histoire codée et cachée entre Alban Berg et Hanna Fuchs, déclinée en cinq mouvements ; c’est surtout une des œuvres essentielles dans l’histoire du quatuor à cordes. Marc Ducret se joint à ce récit par une présence respectueuse et sensible entre les mouvements, par des interludes, commentaires, extensions. Sans nul doute, ce soir-là, nous allons assister à l’un des événements musicaux de la saison.

Alban Berg : Suite lyrique pour quatuor à cordes

Marc Ducret et Frédéric Aurier : compositions et improvisations

VENDREDI 04 MARS 2022 À 21H - L'ARROSOIR

Concert à L'Arrosoir mais billetterie auprès du Conservatoire

En coréalisation avec la saison de l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon - Renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/quatuor-bela-marc-ducret-mars-2022

Texte et visuel : Communication L'Arrosoir/ Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Sylvain Gripoix