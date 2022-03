Marc DELHUMEAU, une nouvelle ceinture noire du J.C.C.

Depuis la reprise à plein régime des entraînements du Dojo de la rue de la paix, les judokas se distinguent, non seulement par la voie de la compétition, mais aussi, par celle des grades…Pour cette saison en cours, Yann DU CLOSEL, l'entraineur du club, en est déjà à sa 3ème remise de ceinture noire et ce n'est certainement pas terminé ! En attendant, cette fois ci, c'est Marc DELHUMEAU qui a été mis à l'honneur lors de la traditionnelle remise de grade où, parents, amis et camarades d'entraînement, ont su lui offrir un moment solennel tout en complicité !

Jeune homme discret mais toujours présent pour donner un coup de main , Marc a débuté l'art martial Japonais à l'âge de 5 ans à l'école municipale de St Rémy .Venu rejoindre les rangs du Judo Club Chalonnais depuis maintenant 6 ans, cet élève de seconde au Lycée Niepce de Chalon, aime se rendre au Dojo dès qu'il le peut pour s'imprégné des valeurs mises en avant par cette discipline.

Un grand bravo pour Marc qui a ainsi rejoint sa grande sœur Léa dans la belle lignée des ceintures noires du Club.