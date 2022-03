Victor Grizard a remporté la ceinture à l'Open international de full contact de Paris

L'un des deux dignes représentants du Karaté Boxing Chalonnais avec Thibaut Lacquit qui a terminé à la deuxième place dans sa catégorie. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Karaté Contact allie les techniques de boxe anglaise, de full contact au karaté proprement dit et permet au pratiquant d'évoluer dans une confrontation sportive et réaliste.

Le Full Contact est pratiqué en France depuis une trentaine d'années. Full Contact signifie en anglais «plein contact». C'est un sport de combat pieds poings, sans kes coups dans les jambes.

Ouvert en 2000, le Karaté Boxing Chalonnais permet de pratiquer les deux disciplines ainsi que le karaté light à Chalon-sur-Saône.

Présidé par Jérôme Neuzillet, le club compte pour l'heure 80 licenciés.

Le dimanche 27 février, Yoann Mansot, l'un des trois entraîneurs diplômés du KBC avec Mustapha Ishane et Vincent Scarpitta, a eu le nez creux en envoyant deux jeunes du club à l'Open international de Paris.

En effet, Thibaut Lacquit, 18 ans, a remporté la médaille d'argent en finissant deuxième dans la catégorie Séniors - 56 kg, en perdant face à Robin Veltri du Force et Honneur Martial Team KS. Le Chalonnais remporte ainsi la médaille d'argent.

«Son adversaire a mis plus de fréquences», observe Yoann, son entraîneur.

«J'ai péché côté cardio. Maintenant, je sais sur quoi je dois travailler pour remporter la médaille d'or la prochaine fois. Il faut dire, même si ça n'excuse pas tout, que je n'avais pas combattu. Ceci dit, je suis content de retourner sur le ring», nous confie Thibaut.

De son côté, Victor Grizard, 23 ans, qui concourait dans la catégorie Séniors - 68 kg, a remporté la ceinture, en remportant son combat face à Saadane Mehdi du Full Boxing Marmandais.

«J'ai enchaîné trois combats durant lesquels j'ai pris des coups qui m'ont fait bien mal mais heureusement que le mental a pris le dessus. j'ai boxé intelligemment et je suis bien resté dans ma boxe, en gérant mon cardio. Je tiens à remercier mes entraîneurs Yoann, Mustapha et Vincent ainsi que toutes celles et ceux qui m'ont encouragé», déclare Victor qui porte encore les traces de ses combats, tout comme Thibaut.

Cela ne les empêchera pas de retourner sur le ring.

Et cela tombe bien car le Karaté Boxing Chalonnais participera au Championnat de France de Full Contact qui auront lieu le samedi 2 avril à Lyon et au Championnat de France de Light Contact qui auront lieu à Paris les 23 et 24 avril.

Félicitations à Victor et Thibaut qui ont fièrement représenté notre ville!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati