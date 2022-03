Rugby : CRC 6 - Bourbon Lancy 24, Chatenoy RC perd sa première place.

De toute évidence l’équipe Charolaise de Bourbon-Lancy a justifié son statut et sa place en haut du classement de cette poule qualificative Territoriale de 2e Série. Une bien belle équipe visiteuse qui a su se mettre en place quand il le fallait pour venir contester, surtout en première mi-temps, la fougue des Châtenoyens lesquels ont fourni eux aussi un bon match mais ont manqué de « vista » et d'expérience sur certaines phases de jeu, ce qui leur a couté trois essais en 11 minutes (32e, 36e et 43e), tous transformés, obligeant les locaux ainsi à courir après le score durant toute la seconde mi-temps. Des Châtenoyens qui ont d’ailleurs dominé territorialement cette mi-temps sans marquer aucun point, malgré une équipe adverse réduite par deux fois à 14 sur cartons blancs. Pourtant les choses avaient bien débutées puisque à la 30e minute Châtenoy menait 6 à 0, deux pénalités réussies (10e et 28e) de Baptiste Beauviche.

Refaire le match est inutile, simplement faut-il se poser les bonnes questions. De toute évidence l’expérience de Bourbon Lancy l’a emporté face à la jeunesse des Châtenoyens qui ont tout fait pour essayer de concrétiser afin de réduire le score en seconde période.

La défense adverse a été intraitable et sans doute il a manqué ce petit plus comme le coup d’oeil pour repiquer au centre quand on a trop chercher l’extérieur tout en étant à 3 contre 1 sur une belle attaque. Ou encore en se laissant bloquer la balle par l’adversaire sur un maul, lui redonnant ainsi la mêlée.

Rien n’est perdu pour la suite de cette phase qualificative. Les Châtenoyens devraient se ressaisir face à Montbard, prochaine adversaire à domicile le 20 mars 2022. La première place est sans doute assurée par Bourbon Lancy, reste à confirmer une seconde place pour aller jouer la finale à Beaune, ce qui est réalisable tant la volonté est bien là pour les gars du Chatenoy Rugby Club.

JC Reynaud

Merci à Delphine Nardelli pour certaines photos