Informez-vous gratuitement sur vos droits : le nouvel essor du CIDFF 71

Installé à Chalon depuis 2021, le CIDFF 71 connait un nouvel élan. Leurs juristes informent et accompagnent gratuitement les particuliers, et les femmes en particulier, qui ont besoin de connaitre leurs droits et leurs recours. Il est également un partenaire précieux pour les professionnels par ses actions de sensibilisation.

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) est une association nationale agréée par l’État, dont la vocation est d’informer gratuitement le public, et les femmes en particulier, dans les domaines du droit de la famille, du travail, de la vie quotidienne, des étrangers… Des exemples concrets ? En cas de divorce, quelles lois encadrent l’autorité parentale, le droit de visite des conjoints, des grands-parents ? Vous êtes victime de violences sexuelles ou sexistes, quels sont vos droits et recours ? Le logement, l’endettement, le travail (contrats, ruptures, congés, harcèlement), la couverture sociale… Des juristes sont là pour rendre accessible et clair le droit civil qui s’applique à votre situation et si besoin vous orienter vers un relai extérieur.

Le CIDFF est un service public et de proximité, implanté dans chaque département. Il est également partenaire des réseaux VIF (Violences Intra Familiales), et lui apporte son expertise juridique.

Le nouveau souffle du CIDFF de Saône-et-Loire

Jocelyne Michelot, présidente du CIDFF 71, a été directrice de la résidence de l’Écluse, un centre d’hébergement pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. C’est dire qu’elle a une connaissance approfondie du terrain et de son réseau local. « Nous avons restructuré le CIDFF 71 pour lui donner un nouvel élan. Depuis fin 2021, deux juristes travaillent à temps plein avec des permanences physiques et téléphoniques sur tout le département. Ensemble, nous œuvrons également pour nouer de nouveaux partenariats afin d’étendre nos missions de sensibilisation auprès d’un public plus large. »

Anaïs Zelenkauskis est l’une des juristes du CIDFF 71, avec Louise Ropert :

« Lorsqu’une personne prend contact avec le CIDFF — par téléphone, mail, courrier ou visio-entretien — elle expose sa situation et ses difficultés. Une écoute attentive est une étape essentielle. À partir de là, notre travail consiste à définir une problématique juridique. Cela nécessite un temps de recherches qui aboutit à poser un cadre juridique sur une situation donnée, et informer la personne sur toutes les possibilités qui s’offrent à elle. Notre aide consiste donc à informer d’une façon claire et exhaustive, non à conseiller une voie plutôt qu’une autre. Ce choix-là revient à la personne demandeuse, qui peut être déjà représentée par un avocat. Le premier contact est donc souvent suivi d’un retour par mail, accompagné des documents utiles aux procédures. »

« Enfin, et c’est un point important, ajoute la présidente, toutes les informations sont gratuites et confidentielles. Nos lieux d’accueil sont répartis afin d’assurer un service de proximité. » (Voir annexes en fin d’article)

Autres activités du CIDFF : sensibiliser un large public sur les droits (et les obligations)

Pour leurs interventions, les deux juristes conçoivent des supports sur mesure, selon le sujet et le public.

« Nous intervenons auprès des scolaires sur différents sujets sous le prisme : que dit la loi ? Harcèlement et cyber harcèlement, violences sexistes et sexuelles, égalité fille/garçon, stéréotypes de genre… Le cadre juridique permet de s’interroger sur l’impact de ses représentations et de ses actions, explique Anaïs Zelenkauskis. Nous avons fait de l’information sur l’égalité filles/garçons auprès d’assistantes sociales et d’assistantes maternelles. »

Ces interventions d’information juridique peuvent aussi se décliner auprès des entreprises, des missions locales…

« Dernièrement, le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) nous a demandé d’intervenir auprès des auteurs de violences, dans le cadre d’un stage imposé. Nous avons abordé le sujet des stéréotypes de genre et leur évolution. Le but est de déconstruire les idées préconçues et instaurer un débat. Ce genre d’intervention est très bien accueillie : on est confronté à des schémas de pensée bien ancrés, mais c’est la qualité de l’échange qui compte. Et ça se passe très bien. »

« C’est une excellente alternative à la prison, intervient Jocelyne Michelot. Sur ce sujet, la France est très en retard sur le Canada. Mais les choses bougent, doucement, et c’est là qu’il faut concentrer nos efforts. »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

CIDFF 71 : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille de Saône-et-Loire

9 rue Léon Philibert Couturier

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 32 42 01

Site Web : saoneetloire.cidff.info

Mail : [email protected]

Facebook et Instagram : CIDFF71

Permanence par téléphone : mardi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h ou sur rendez-vous.

Rendez-vous : tous les jeudis de 14 h à 17 h et les mardis de 9 h à 12 h à la Maison du droit et de la justice (5, place de l’Obélisque) ; et le 4e lundi de chaque mois, de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison de la famille (5, rue de la Providence).



Pour les rendez-vous sur Le Creusot, Montceau-les-Mines, Sennecey-le-Grand, Bourbon-Lancy, Chauffailles, Pierre-de-Bresse, Autun, Mâcon : cliquez ici