Givry : En 2022, les investissements seront fortement axés sur la rénovation des voiries et réseaux.

Le total des investissements communaux pour l'année 2022 s'élèvera à 3 533 883 euros, soit plus du triple que l'année précédente (1 038 281 euros). Il conviendra de rajouter à ce montant les restes à réaliser des dépenses 2021 (1 038 281 euros) et les subventions 2021 non encore versées (123 783 euros)

Pour Sébastien Ragot, Maire de la commune «c'est un budget ambitieux, avec des investissements efficaces, durables et structurants, qui renforceront l'attractivité de la commune. Car les difficultés actuelles ne doivent pas servir d'alibi à l'inaction, mais plutôt nous inciter à agir de manière durable et raisonnée, au bénéfice des givrotins »

Une priorité, la rénovation des voiries et réseaux de la commune :

L'enveloppe 2022 sera en grande partie consacrée aux rénovations des voiries et réseaux, qui représenteront 58% des dépenses. L'entretien du patrimoine représentera 15%, l'amélioration de la qualité de vie 14% et les équipements et matériels 14%.

Rénovation des voiries et réseau

Rénovation rue de Dracy : 1 252 000 euros

Avances sur marché rue de Dracy et Pasteur : 93 000 euros

Étude finition rue de l'Arcy : 30 000 euros

Étude et enfouissement réseaux Rue du Puits Bréchet et Cellier aux Moines : 230 000 euros

Avenue de Mortières – Ilots de verdure et fosses d'arbres : 47 000 euros

Sécurisation de la voirie de Fontaine Couverte : 29 400 euros

Espace paysager nouvelle gendarmerie 40 000 euros

Entretien du patrimoine :

Finitions de la salle du Conseil Municipal : 28 000 euros

Changement du standard téléphonique de la Mairie : 22 000 euros

Réfection du toit et changement des fenêtres de la Mairie : 205 000 euros

Suite à une question d'Hervé Bayle, porte parole du groupe d'opposition « Générations Givry », Sébastien Ragot a précisé que la rénovation globale de l'école, « qui en a bien besoin », fera l'objet d'une étude en 2022.

Équipements et matériels :

Climatisation et rénovation du Centre de loisirs : 190 000 euros

Complexe sportif : tennis N°3, main courante et bancs de touche : 76 000 euros

Qualité de vie :