AVIS DE DECES - Monsieur André MAUCHAMP

OSLON, ÉPERVANS, CHATENOY-EN-BRESSE, MERCUREY, SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE



Colette Mauchamp,

son épouse ;

Isabelle et Jacky Durlin,

Anne et Daniel Cointot,

Sylvie et Francisco Da Silva,

ses filles et ses gendres ;

Sonia, Audrey, Alexis, Elodie, Michaël, Nathan,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Milla, Bastien, Léna,

ses arrière-petits-enfants ;

René Mauchamp,

son frère ;

ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

André MAUCHAMP

survenu dans sa 86e année.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 9 mars, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

André repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.