AVIS DE DECES - Monsieur Jean-François MONNOT

CRISSEY, TORPES, BLETTERANS



Jacqueline, son épouse ;

Sophie et Cédric son conjoint ;

les TROLLS, Elliott, Tabata et Lilirose ;

et toute le famille

ont la douleur de vous faire part du décès

Monsieur Jean-François MONNOT

survenu le 2 mars 2022,

à l'âge de 75 ans

« Le JEAN »

repose à la maison funéraire de Crissey.

Cérémonie civile le mercredi 09 mars 2022 à 15h15