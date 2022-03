Le Château de La Loyère a accueilli des jeunes réfugiés ukrainiens

Ce mardi 8 mars, aux alentours de 17 heures, un bus en provenance de Cracovie est arrivé au Château de La Loyère. À son bord, plus de 59 jeunes ukrainiens fuyant la guerre. Accueillis par le maire de Chalon-sur-Saône, ils poursuivront leur route pour rejoindre leurs parents qui travaillent en Espagne. Retour en images et plus de détails avec Info Chalon.