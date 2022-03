Avant j’étais vieux : un spectable gratuit près de chez vous !

Avant j’étais vieux, un spectacle musical, poétique et plein d’humour !

Avant j'étais vieux est un spectacle musical qui aborde avec poésie et humour la question du bien vivre sa retraite.

Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité́, en fait les frais au quotidien. Il passe ses journées en compagnie d'Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite depuis deux ans.

À la suite d’une séance de « méditation en pleine conscience », Pierre va recevoir des visites impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune femme. Leurs échanges vont amener Pierre à se remettre en question et changer sa vision de lui-même, des autres et de la vie. Après tout ça, quel sera finalement le nouveau projet de vie de Pierre ?

Modalités pratiques

L’entrée est gratuite et la réservation est obligatoire (nombre limité à hauteur de 650 places). Les retraités peuvent réserver leurs places pour le spectacle « Avant j’étais vieux » :

auprès de la coordination départementale, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté par téléphone au 03 85 42 07 98 ou par mail : [email protected] ;

à travers la billetterie en ligne en cliquant ici.

L’événement est organisé dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières en vigueur dans la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Plus d’informations :

sur le site https://www.avantjetaisvieux.fr/

en visionnant la vidéo de présentation du spectacle



A propos, les Ateliers Bons Jours

Depuis près de 15 ans, les caisses de retraite réunies au sein du Gie IMPA et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté travaillent en réseau avec des experts pour proposer des ateliers de prévention santé de qualité. Ce programme a été construit pour les 60 ans et plus, vivant à domicile, qui souhaitent améliorer leur qualité de vie et leur capital santé. Présents sur les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté, les experts des Ateliers Bons Jours organisent des séances dans toutes les communes et en ligne, pour répondre aux attentes et aux besoins des retraités. Dans chaque département de la région, le programme est coordonné par un partenaire pour accompagner les seniors dans leur parcours de prévention du bien vieillir. Les actions sont également financées avec le soutien de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et des conférences départementales des financeurs.

Nutrition, mémoire, équilibre, sommeil, forme et santé, habitat, conduite… : les Ateliers Bons Jours englobent toutes les questions de santé des seniors et sont validés scientifiquement. Chaque séance est un moment de partage et de convivialité, menée par un intervenant qualifié. En 2021, ce sont 535 ateliers qui ont été organisés à destination d’environ 2800 retraités.