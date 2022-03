L'égalité des sexes aujourd'hui pour préparer le monde de demain et un avenir durable, elles font des métiers autrefois appelé ̏métiers d’homme˝.

Florence Plissonnier avait organisé une réunion d’échanges entre des femmes au parcours professionnel totalement différent pour débattre sur leur métier et les préjugés et clichés encore existants dans notre société que ce soit au travail ou au sein du milieu familial.

Réunies autour du docteur Jocelyne Dupont-Ducroiset, gynécologue et Madeleine Mazière ancienne élue de Chalon et du conseil départemental, les jeunes femmes ont expliqué leur choix professionnel qui étaient, il y a encore peu de temps, des métiers d’hommes.

Elisabeth a fait les beaux-arts et a travaillé dans le commerce puis elle a souhaité changer pour devenir peintre en bâtiment. Elle a créé sa micro entreprise et exerce son nouveau métier avec passion même si parfois cela surprend certains clients de voir cette jeune femme grimper sur les échafaudages et faire ce métier.

Pour Séverine, c’est un peu différent, elle avait choisi d’entrer dans la police. Elle a débuté et a été la première femme au commissariat de Chalon. «Les femmes ont la possibilité d’évoluer dans la police au même titre que les hommes.» a expliqué la jeune femme.

Roxane, aide-soignante, est pompier volontaire dans la caserne la plus féminisée du département et certainement des autres départements. «C’était un corps d’armée masculin où les femmes n’avaient pas leur place, Elles se sont battues et ont fait preuve de persévérance, elles sont obligées de montrer plus que les hommes leurs compétences.» Les mentalités changent mais vraiment très doucement, sa chance, si on peut dire, a été de servir sous un chef de corps qui leur fait confiance sur leurs capacités.

Priscilla responsable du service des espaces verts de la ville de St Rémy exerce son métier depuis 15 ans. Pour elle, la difficulté est sur le terrain : « on doit plus prouver qu’un homme que l’on est capable d’exercer ce métier... »

Madeleine Mazière a parlé de son expérience en politique sous le mandat de Dominique Perben et lui a permis de se présenter comme une des premières conseillères départementales.

Elles reconnaissent que beaucoup d’efforts ont été faits pour leur faciliter l’exercice de leur profession, équipements adaptés, ouverture aux formations même si il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour une vraie égalité hommes/femmes sur le plan des salaires, des postes importants et de la reconnaissance.

Jocelyne Dupont-Ducroiset et Florence Plissonnier ont conclu par ces conseils en direction des jeunes filles : ayez confiance en vous, osez, réalisez vos rêves, donnez-vous les moyens et surtout croyez en vous.

Juste un petit rappel : « La défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société plus égalitaire. Les problématiques communément associées aux notions de droits des femmes incluent, de façon non exhaustive, les droits : d'intégrité corporelle et d'autonomie, de ne pas subir de violence sexuelle, de voter, d'être élue, d'entrer dans un contrat légal, d'être considérée comme l'égale du mari et du père au sein de la famille, de travailler, d'avoir accès à des salaires justes et à l'égalité salariale,..., d'accéder à l'éducation. » Source Wikipédia.

C.Cléaux